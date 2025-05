Addis Tuñón y su emotiva historia de maternidad de dos hermanos a través de la adopción

Addis Tuñón es una periodista y conductora mexicana, reconocida por su trabajo en el programa De Primera Mano de Imagen Televisión.

Sin embargo, más allá de las cámaras, Addis Tuñón es una mujer comprometida con innumerables causas, todas en defensa de los derechos de la mujer. Junto a su esposo, León, emprendió un proceso de adopción que culminó en 2023 con la llegada de dos hermanos a su hogar.

La pareja había enfrentado dificultades para tener hijos biológicos, lo que los llevó a considerar la adopción como alternativa para formar una familia, tras un dolor físico y emocional que los acompañó durante años.

El proceso no fue sencillo. Addis y León enfrentaron miedos y desafíos, incluida la posibilidad de perder la oportunidad por errores mínimos o decisiones bien intencionadas.

En mayo de 2024, Addis celebró su primer Día de las Madres, y hoy, un año después, comparte con TVyNovelas el difícil camino que recorrió para cumplir su sueño de ser mamá.

¿Cómo cambió el rumbo de tu vida?

Sucedió que negocié mi salida de Univisión el 8 de marzo, y el 15 comenzó la pandemia. Me quedé sin trabajo, pero con un proyecto personal: embarazarme. Comenzamos a intentarlo con asistencia médica y hormonas, pero desarrollé un problema de salud muy grave.

¿Cómo empeoró tu salud?

Empecé a tener síntomas alarmantes: me desmayaba, sufría síncopes y, aparentemente, un problema cardíaco preocupante. Desde entonces, me dijeron que no podría embarazarme.

¿Qué tenías exactamente?

Un médico me explicó que mi vientre estaba “ocupado” y que la única solución era una cirugía. Ahí entendí que todo había terminado: tendrían que extirparme la matriz.

Esto te marcó profundamente…

Sí. Pedí ver, y después de la cirugía me mostraron los miomas que habían destruido el embrión. Todos mis problemas cardíacos, de hipertensión y los riesgos que amenazaban mi vida desaparecieron… pero también se esfumó mi esperanza de ser madre biológica.

¿Cómo lo llevaron como pareja?

Es una mutilación invisible. Tienes que reconciliarte con tu feminidad y hablar mucho al respecto.

¿Qué pasó después de recuperarte?

En una cena, conocí a una mujer que, al verme, me preguntó: “¿Por qué no adoptan?”. Yo pensé: “Es muy difícil, necesitas dinero, juventud, tiempo…”, pero resultó que ella trabajaba en el DIF.

“NOS BLINDAMOS EMOCIONALMENTE. DEJAMOS ATRÁS EXPECTATIVAS”

¿Cómo iniciaron el proceso de adopción?

Fuimos el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer, a pesar de haber tomado el curso. Gracias a él, entendimos nuestros errores. Después de casi dos años, nos entregaron la Carta de Idoneidad, que básicamente significa: “Están embarazados”.

¿Qué pasó con la primera niña que consideraron adoptar?

En Guadalajara había una niña que una persona —nunca diré su nombre— había “regalado” a un taxista. Viajamos para conocerla, y mi esposo y ella hicieron un click instantáneo; incluso se parecían. Todo parecía perfecto: ya teníamos al notario, los papeles… pero luego recordamos: “Tomamos un curso, y esto no se hace así”.

¿A qué se dedicaba el padre biológico?

Se dedicaba a ultimar personas y el argumento que nos dio fue escalofriante: “no podía cuidar de su hija porque cuando detonaba, ella lloraba”.

¿Qué pasó con esa niña?

Tuve que renunciar. No podíamos proceder.

¿Cómo llegaron finalmente sus hijos a sus vidas?

Fue otro proceso de fortaleza. Nos blindamos emocionalmente, y así nos convertimos en idóneos. Dejamos atrás expectativas y nos enfocamos en lo importante.

¿Cómo fue el primer encuentro con ellos?

No hubo abrazos. Llegaron tan nerviosos que empezaron a lanzarnos cojines y juguetes. No sabían cómo manejar la adrenalina… y nosotros tampoco.