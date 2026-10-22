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Mar Sordo

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Telenovelas
Mar Sordo se prepara para la nueva versión de “El Manantial” con Carmen Armendáriz
Tras despedirse de El renacer de Luna, la actriz Mar Sordo tiene un nuevo reto para conquistar a otra generación.
Octubre 22, 2026
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Nayib Canaán