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Rosalía León
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“Mi problema más grande fue Andrés Roemer": Rosalía León recuerda la denuncia interna que hizo en TV Azteca
La cantante recuerda su paso por La Academia, y nos cuenta el nuevo camino que hoy construye desde la música.
Junio 12, 2026
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Gilberto Barrera