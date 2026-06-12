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Rosalía León

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Famosos
“Mi problema más grande fue Andrés Roemer": Rosalía León recuerda la denuncia interna que hizo en TV Azteca
La cantante recuerda su paso por La Academia, y nos cuenta el nuevo camino que hoy construye desde la música.
Junio 12, 2026
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Gilberto Barrera