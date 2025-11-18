Famosos
Paola Espinosa
Es una clavadista que sumó 28 años de trayectoria y que ganó múltiples medallas a lo largo de su carrera. Su especialidad eran los saltos en la plataforma de 10 metros.
Virales
Paola Espinosa desenmascara a Rommel Pacheco: “Con amenazas me quiso quitar la mitad de todo”
La doble medallista olímpica cuenta la verdad sobre los bienes que se adjudicó el ahora servidor público.
Noviembre 18, 2025
Ericka Rodríguez