Suscríbete

Paola Espinosa

Es una clavadista que sumó 28 años de trayectoria y que ganó múltiples medallas a lo largo de su carrera. Su especialidad eran los saltos en la plataforma de 10 metros.

Paola-Espinosa-Rommel-Pacheco.jpg
Virales
Paola Espinosa desenmascara a Rommel Pacheco: “Con amenazas me quiso quitar la mitad de todo”
La doble medallista olímpica cuenta la verdad sobre los bienes que se adjudicó el ahora servidor público.
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez