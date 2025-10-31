Suscríbete

Margarita Sanz

Es una actriz y directora teatral que ha trabajado en emblemáticos proyectos en cine y televisión como ‘El Callejón de los Milagros’, ‘La Habitación Azul’ y ‘Quinceañera’.

Margarita Sanz muestra la dentadura que usó hace 31 años en ‘El Callejón de los Milagros’
La primera actriz era una solterona dueña de la vecindad donde vivían los entrañables personajes a los que dieron vida Salma Hayek, María Rojo y Bruno Bichir.
October 31, 2025
Ericka Rodríguez