Margarita Sanz
Es una actriz y directora teatral que ha trabajado en emblemáticos proyectos en cine y televisión como ‘El Callejón de los Milagros’, ‘La Habitación Azul’ y ‘Quinceañera’.
Series y Cine
Margarita Sanz muestra la dentadura que usó hace 31 años en ‘El Callejón de los Milagros’
La primera actriz era una solterona dueña de la vecindad donde vivían los entrañables personajes a los que dieron vida Salma Hayek, María Rojo y Bruno Bichir.
October 31, 2025
·
Ericka Rodríguez