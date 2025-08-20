Suscríbete

Ernesto Barajas

Vocalista del grupo Enigma Norteño

Ernesto Barajas.png
Cómo fue asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño
El fundador de Enigma Norteño fue víctima de una ejecución en Zapopan. La música regional mexicana, especialmente la de narcocorrido, se tiñe de luto tras su muerte.
August 20, 2025
Luz Meraz