El amante infiel

Obra de teatro

Alexis Ayala actúa y dirige “El amante infiel”, y reflexiona: “Tu pareja debe ser tu lugar seguro, no tu zona de guerra”
El actor nos contó que desde hace 30 años, tomó la decisión de nunca ser desleal a sí mismo, “Yo no le he jugado chueco a nadie que ha estado conmigo desde esa edad”.
Febrero 18, 2026
 · 
Nayib Canaán