Famosos
Telenovelas
Viral
Series y cine
Vida y hogar
Opinión
Hollywood
facebook
twitter
instagram
youtube
Menú
Famosos
Telenovelas
Viral
Series y cine
Vida y hogar
Opinión
Hollywood
facebook
twitter
instagram
youtube
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
El amante infiel
Obra de teatro
Famosos
Alexis Ayala actúa y dirige “El amante infiel”, y reflexiona: “Tu pareja debe ser tu lugar seguro, no tu zona de guerra”
El actor nos contó que desde hace 30 años, tomó la decisión de nunca ser desleal a sí mismo, “Yo no le he jugado chueco a nadie que ha estado conmigo desde esa edad”.
Febrero 18, 2026
·
Nayib Canaán