Suscríbete

Ana Simg

ana-simg-lapizito.jpg
Famosos
Hay proceso judicial contra Lapizito, hermano de Gomita: Ana Simg busca justicia tras violencia
Luego de que la cantante hizo pública la violencia que su expareja Alfredo Ordaz Campos ejerció en su contra; ahora decidió denunciarlo.
October 01, 2025
 · 
Nayib Canaán