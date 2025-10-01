Famosos
Ana Simg
Famosos
Hay proceso judicial contra Lapizito, hermano de Gomita: Ana Simg busca justicia tras violencia
Luego de que la cantante hizo pública la violencia que su expareja Alfredo Ordaz Campos ejerció en su contra; ahora decidió denunciarlo.
October 01, 2025
Nayib Canaán