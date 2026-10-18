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Alberto Mayagoitia

Actor de telenovelas en Televisa que comenzó su carrera en los años 80

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Se viraliza entrega del premio TVyNovelas de 1987 por discurso de Alberto Mayagoitia dedicado a delincuentes
Con motivo del próximo 47 aniversario de TVyNovelas, recordamos momentos que han pasado por nuestras páginas y han hecho historia en el espectáculo mexicano
Octubre 18, 2026
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Alejandro Flores