Olivia Collins saca las uñas por Maribel Guardia mientras estrena una nueva faceta como influencer

A sus 68 años, Olivia Collins demuestra que reinventarse no tiene fecha de caducidad. La actriz incursionó en el mundo digital como influencer para compartir sus hábitos de alimentación, ejercicio y bienestar. Pero también aprovecha sus plataformas para hablar de aquello que considera fundamental en la vida: agradecer, levantarse después de cada golpe y ser leal a quienes ama.

“Creo que nosotros somos una generación que de verdad tenemos qué aportar, por eso me animo ahora a todo esto”, comparte Olivia sobre esta nueva etapa.

Su fórmula para mantenerse activa combina disciplina, alimentación equilibrada, ejercicio y descanso. Aunque reconoce que la genética también juega un papel, considera que hay que trabajar para conservar una buena condición física.

“Siempre he dicho que si hay genética, pero hay que fomentarla también. La disciplina para mí es bien importante. Mantenerme saludable es mi prioridad, usar cosas saludables, hacer ejercicio, alimentarme bien, que gracias a mi hija tengo unas muy buenas recetas.

“Como pollo a la plancha, pescado a la plancha, verduras, un poquito de carbohidrato, porque el carbohidrato es el cimiento para poder estar bien; la proteína para los músculos, hacer ejercicio, dormir bien, no excesos. Sí, me gusta la chela y le entro a la chela”, reconoce entre risas.

Olivia Collins José Luis Ramos

Para Collins, cuidar el cuerpo también implica trabajar la mente y aprender de las experiencias. A lo largo de su vida, asegura, ha encontrado en la gratitud una herramienta para seguir adelante.

“Agradezco todo lo que me ha pasado en la vida, lo agradezco enormemente, porque eso me ha hecho tan fuerte, tan segura de mí misma. No soy una mujer que se cae; soy una mujer que se levanta y se levanta y se levanta, y me levantaré 50 mil veces”.

Esa fortaleza también se refleja en la relación que mantiene con Maribel Guardia, a quien considera mucho más que una amiga. Las actrices han compartido distintas etapas de sus vidas y, ante el conflicto familiar y legal que enfrenta Maribel relacionado con su nieto José Julián, Olivia no duda en manifestarle su respaldo.

“Me parece una injusticia total lo que le está pasando a Maribel. Es una monserga tener tanto lío legal, es emocionalmente desgastante y también económicamente te desgasta, pero que no pueda ver a su nieto me parece una injusticia horrible, porque ella lo único que quiere es ver a su nieto. Maribel muere por ese niño, es lo único que le quedó de Julián. La admiro porque cada día se levanta aunque su corazón está roto”.

La cercanía entre ambas ha convertido su amistad en una verdadera hermandad. Por eso, Collins deja claro que su respaldo no depende de las circunstancias.

“La lealtad que yo tengo conmigo misma, yo la comparto con todos los demás, y mi amiga Maribel, más que mi amiga, es mi hermana, es mi comadre. Crecimos juntas en muchas cosas buenas y malas, y estamos al pie, y estamos ahí. Esa lealtad es un sentimiento, es un valor que no cualquiera tiene”.

Al referirse a las declaraciones y acciones legales que han surgido alrededor de Maribel e Imelda Tuñón, Olivia fue especialmente contundente. Sus palabras corresponden a su postura personal y a la cercanía que mantiene con Guardia.

“Pues ella (Imelda) se suministraba muchas cosas también, ¿de qué habla? Maribel la tuvo con psicólogos porque quería ayudarla y no pudo; le metía al psicólogo. Está bien pirada de la cabeza, es malagradecida, y no lo dudo, no dudo nada de ella. Hay cosas peores que le han pasado que no va a decir, cosas peores que ella ha hecho, ¡pero peores!”.

Olivia Collins también rechaza la idea de que Maribel pueda ser influenciada por otras personas y defiende su capacidad para tomar sus propias decisiones.

“Maribel tiene raciocinio, es una mujer hecha y derecha, ha tomado decisiones desde la infancia, ha tenido muchas broncas, y muchos triunfos, y muchos fracasos. O sea, ¿quién la va a influenciar?”.

Sobre las acusaciones que han involucrado a José Manuel Figueroa, Olivia considera que las declaraciones hechas en medio del conflicto podrían tener consecuencias en el futuro, particularmente para José Julián.

“(Imelda) ya no sabe qué decir, no tiene cabeza, no piensa, no tiene neuronas. ¿Cómo vas a hacer una difamación de ese tamaño si no tienes ni pruebas? Aparte, es el papá de su hijo, ¿cómo es posible que diga esas cosas? El niño, José Julián, va a crecer y va a ver toda esta cosa que está diciendo y todas estas prohibiciones, todo esto negativo”.

Mientras continúa explorando las posibilidades que le ofrecen las redes sociales, Olivia mantiene intacta su filosofía: agradecer, aprender y seguir adelante. “Hay que ser felices con todo, agradecer. Agradecer para mí me parece que es lo mejor, porque agradecer es un mantra maravilloso”.