Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Maribel Guardia renuncia a la convivencia con su nieto y acusa “vileza” de Imelda Tuñón

“No puedo dar crédito el nivel de vileza de quienes usan a un niño para ponerlo a mentir en contra de su propia familia paterna, sin reparar en el daño que le hacen y en el hecho que un día va a entender que lo están utilizando”, dijo en un video.

Octubre 20, 2026 • 
TVyNovelas
maribelguardia--.jpg

Maribel Guardia

Facebook Maribel Guardia

El pleito legal entre Maribel Guardia y la viuda de su hijo, Imelda Tuñón, ya llegó al siguiente nivel: La actriz decidió frenar la convivencia que podría tener con su único nieto.

El motivo, según Maribel, es que la defensa de Imelda habría maquilado un plan que incluye presunta alienación parental con el menor de edad.” No puedo dar crédito el nivel de vileza de quienes usan a un niño para ponerlo a mentir en contra de su propia familia paterna, sin reparar en el daño que le hacen y en el hecho que un día va a entender que lo están utilizando”, fue parte de lo que dijo Maribel Guardia.

A continuación, las declaraciones completas de Maribel Guardia sobre el caso:

Con el corazón destrozado, les informo que, a escaso tiempo de que por fin se me conceda un régimen de convivencia con mi único nieto, la defensa legal de nuestra contraparte, con el propósito de evitar que esto ocurra, han fabricado un “dictamen privado” en el que han usado a mi nieto, evidentemente alienado, para expresar de manera vil y falsa que mi esposo y yo lo agredíamos.

¿Recuerdan aquel video viral, en el que su madre le colocó una máscara y lo expuso en una transmisión en vivo, haciéndolo decir cosas violentas, con lenguaje absolutamente impropio para un niño y con expresiones de odio hacia mi persona?

Nos encontramos ante una situación similar, en la que van más lejos, en este caso con la intervención de una “perito privada” con la que sin ningún temor a Dios, colocan mentiras en la boca de un niño.

Lo más doloroso es que, según la información de inteligencia que nuestro abogado, el licenciado Beceíro, les explicará a detalle, existe un plan perverso para que, al darse la primera convivencia, se pretenda utilizar nuevamente al niño para culpar a mi esposo de algún tipo de agresión horrible; y si él sale del país durante mis encuentros, el señalamiento recaería entonces sobre mí, o sobre mi sobrina.

No puedo dar crédito el nivel de vileza de quienes usan a un niño para ponerlo a mentir en contra de su propia familia paterna, sin reparar en el daño que le hacen y en el hecho que un día va a entender que lo están utilizando.

Ante ese riesgo inminente, me veo obligada a declinar de algo que estaba a punto de lograr: Convivir con el niño que crié desde los cero años y hasta los ocho. No porque haya dejado de amarlo, sino porque sé que el encuentro que tanto he esperado, será usado para perjudicarnos.

No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de su único nieto, por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa.

La convivencia es también un derecho del niño, y me duele profundamente que los conflictos de los adultos sigan colocándolo en medio de una situación que lo está dañando, cuando mi intención siempre fue precisamente protegerlo.

El amor por mi nieto permanece intacto y me lo quedaré tatuado en el alma. Ojalá algún día pueda comprender que, me veo obligada a permanecer alejada, y que lo hago con el corazón destrozado por el temor fundado de la trampa que quieren colocarnos.

Gracias a todos por su atención.

Maribel Guardia Imelda Garza Tuñón No te pierdas
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Michelle-Vieth.jpg
Famosos
Hija de Michelle Vieth confirma que NO LA VE hace mucho tiempo, pero la defiende: “no es mala madre”
Octubre 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
infante-adame--.jpg
Famosos
Gustavo Adolfo Infante apelará por una pena mayor contra Alfredo Adame
Octubre 19, 2026
 · 
Nayib Canaán
amigadatecuenta-.jpg
Famosos
Famosos se ríen del amor y la soledad en “Amiga... Date Cuenta!!!”
Octubre 19, 2026
 · 
Edson Vázquez
teo gonzalez incendio.jpg
Famosos
Póster de Teo González llevaba 12 años en la puerta de una fan; la casa se quemó pero el póster quedó intacto
Octubre 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
Selena-Gomez.jpg
Hollywood
Selena Gómez admite que vapear LE CAMBIÓ LA VOZ: “no voy a poder recuperarla”
La actriz reconoció que dejar este hábito le está resultando muy difícil.
Octubre 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Dentista.jpg
Viral
Hombre RECLAMA A DENTISTA por una pieza floja tras procedimiento y después le d1sp4ra hasta la mu3rt3
El sujeto de origen estadounidense le quitó la vida al odontólogo pese a que él le suplicó.
Octubre 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
rito cangurito.jpg
Famosos
¿Quién estaba detrás de Rito Cangurito, tercer revelado de ´¿Quién es la Máscara?´?
El personaje de Rito Cangurito perdió su duelo contra La Patrona y el Paisa
Octubre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
monica escobedo expulsada la granja vip (1).jpg
Famosos
Mónica Escobedo acusa a La Granja VIP de expulsarla injustamente y niega agresión a Niurka: “La prefirieron”
Adal Ramones le informó a Mónica que tenía que salir de La Granja sin despedirse y sin sus cosas. “Nosotros te las haremos llegar”, le dijo
Octubre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores