Lucerito Mijares le dedicó estas emotivas palabras a la hija de Alicia Villarreal, en medio de la polémica

Lucerito Mijares le envió un mensaje a Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal, en medio del escándalo que envuelve a la cantante luego de que hiciera la señal de auxilio al final de uno de sus conciertos y de emprender acciones legales en contra de su aún esposo, Cruz Martínez.

La hija menor de Lucero y Manuel Mijares, hizo amistad con Melanie Carmona cuando ambas participaron en el programa ‘Juego de Voces’, por ello, la joven fue cuestionada sobre si había tenido algún tipo de comunicación con ella recientemente.

Aunque no dio detalles, Lucerito Mijares dijo que ha tenido poco contacto con Melanie, pues no quiere abrumarla en medio de esta difícil situación, sin embargo, reiteró su apoyo a la cantante.

“He estado en contacto, pero también como que no quiero molestar mucho, porque siento que obviamente ahorita han de estar abrumados por todo”, declaró en un encuentro con los medios recogido por Venga la Alegría.

“Ellas saben que tienen mi admiración total y aquí voy a estar en cualquier momento. Siento que eso también le toca a los familiares”.

Lucerito Mijares también dijo que le da gusto que Alicia Villarreal haya pedido ayuda de forma pública, pues es una manera de visibilizar que todos somos susceptibles a este tipo de situaciones de violencia.

“Me da mucho gusto que lo haya hecho así en público, porque mucha gente se puede dar cuenta de que, está horrible, pero le pasa a todos. Afortunadamente a mí no me ha pasado y espero que no me pase”, dijo la protagonista de la obra ‘El Mago’ en entrevista con el programa Hoy.

¿Cómo está Alicia Villarreal tras pedir ayuda en un concierto?

Alicia Villarreal encendió las alarmas cuando realizó la señal de auxilio sobre el escenario al terminar su concierto que se llevaba a cabo en Michoacán el pasado domingo 16 de febrero.

Este 18 de febrero fue captada saliendo de una reunión con sus abogados en la Ciudad de México, sin embargo, la intérprete de ‘Te aprovechas’ guardó silencio total, esto, de acuerdo con un amigo de la cantante, debido a su estado emocional y a la secrecía que debe mantener debido al proceso legal.

En entrevista con medios como ‘Hoy Día’, el productor y amigo de la artista de 54 años, Hugo Mejuto, explicó por qué la intérprete no puede dar declaraciones públicas en este momento.

“Lo que nos pide ahora la parte legal es que sean ellos los que comuniquen con los términos y con el lenguaje que debe de ser para no interferir en algo”.

“Como lo pueden ver, es un tema que ella tiene que resolver, pues no está sola y está protegida”, añadió.

Hugo Mejuto no quiso dar detalles sobre qué fue lo que pasó entre Alicia Villarreal y su aún esposo, Cruz Martínez, sin embargo, sí dejó entrever que fue algo muy importante: “Hay un hecho y hay una denuncia”, dijo.

Además, el productor señaló que la cantante está afectada emocionalmente por esta situación: “Ella está como en un tema emocional, por eso hay que respetar”.

Alicia Villarreal ratifica su denuncia

De acuerdo con Telediario, Alicia Villarreal interpuso una denuncia ante las autoridades de Monterrey, ciudad en la que vive, tras un presunto altercado el pasado 15 de febrero. Además, revelaron que, en sus declaraciones la cantante acusó a Cruz Martínez, de haberle robado sus pertenencias personales, como su teléfono celular, su cartera, identificaciones oficiales y su pasaporte.

La periodista Ana María Alvarado dijo este miércoles 19 de febrero que Alicia Villarreal ratificó su denuncia en Monterrey en contra de Cruz Martínez.

“En estos minutos está llegando Alicia Villarreal al juzgado allá en Monterrey para ratificar la denuncia, porque la levantó en el hospital”.