El épico duelo de “Juego de Voces” entre Yuri y Lucerito Mijares: Así cantaron “El Triste”

En la tercera emisión de “Juego de Voces” ocurrieron momentos sorprendentes, como lo ocurrido entre Yuri y Lucero Mijares.

Tras dos programas de ‘Juego de Voces’ 2025 las Leyendas y las Estrellas llevaban, cada uno, un juego ganado, por lo que se vivió el desempate: Las Leyendas vencieron a las Estrellas al quedar el marcador de la siguiente manera:

Leyendas: 6 puntos. Estrellas: 2 puntos.

Acumulados: Leyendas 17 puntos y Estrellas 16.

Al final del tercer programa, Lucero Mijares y Yuri se enfrentaron en el reto “La misma canción” de ‘Juego de Voces’... La sorpresa fue que se trató de “El Triste”.

Aquello se convirtió en un épico duelo donde las voces fueron la mejor arma. Lucerito Mijares impactó con su presencia e interpretación.

En tanto, Yuri demostró la potencia de su voz, con la canción que ya había grabado hace unos años, como parte de su álbum “Mi tributo al festival, 2". Incluso pudo cantarla frente a José José, a quien siempre reconoció por su impresionante capacidad al cantar la difícil canción.

De hecho, Yuri ya había admitido hace unos años: “Es la canción más difícil que he cantado en toda mi vida , en mis 40 años de artista nunca había cantado una canción tan complicada y que él me diga que la grabé magistralmente, es como el mejor premio artístico que el cielo me pudo dar, que el original le diga a una persona como yo, que no le llega ni a los talones, ‘lo hiciste magistral hija’... ¡uy!”.

El épico duelo tuvo una ganadora, por votación del público: Yuri ganó.

Por cierto, Angélica Vale anunció que si tienes talento para el canto, puedes tener la posibilidad de cantar al lado de tu Estrella o Leyenda favorita. Solo tienes que mandar un video al correo: fanjdv@televisa.com y explicar por qué te gustaría hacer un dueto con alguno de los participantes.

La mítica presentación de José José recién cumplió 55 años

En el Teatro Ferrocarrilero, con una composición del maestro Roberto Cantoral, y la épica interpretación de José José, la canción El Triste se convirtió en una de las más famosas, irrepetibles e incomparables en la historia de la música en México.

Es un referente que nadie ha podido superar y que recientemente cumplió 55 años de haber ocurrido, momento a partir del cual despegó la carrera de “El príncipe de la canción”, quien murió en 2019.