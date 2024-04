Florinda Meza pide negociar con los hijos de Roberto Gómez Bolaños, ¡quiere ‘descongelar’ a Chespirito!

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, Florinda Meza reiteró que no tiene ningún interés en demandar a los hijos de Roberto Gómez Bolaños, al tiempo que hizo una desesperada petición para que los programas de “Chespirito” volvieran a transmitirse luego de que el contrato con Televisa finalizara el 2020.

Más allá de las disputas monetarias, aseguró Florinda Meza , lo que ahora le importa es mantener vivo el espíritu de su esposo en la televisión abierta como él siempre lo quiso: con sus shows llenos de humor blanco.

“ES URGENTE QUE REGRESE LA RISA A LOS HOGARES”

En su extenso comunicado dado a conocer la noche de este jueves, Florinda Meza lamentó que las negociaciones con Televisa hayan quedado estancadas desde el 2020 y, con ello, se le negara al público la oportunidad de reír en sus hogares.

“Nunca he buscado un conflicto con los hijos del amor de mi vida”

“Ahora esperan ansiosos a que regrese el programa número uno de la televisión humorística para compartir con sus hijos la comedia sana, las emociones positivas y los valores universales”, expresó la actriz, quien aseguró que tanto ella como “ Chespirito ” siempre fueron conscientes de su responsabilidad social.

“La serie ‘Chespirito’ dejó de ser un simple producto televisivo y se convirtió en parte esencial de la vida de millones de personas”, aseguró Meza, quien por otro lado reiteró que no busca pleitos con sus hijastros e hizo un desesperado llamado a que los programas de su esposo vuelvan a verse en el horario familiar.

“Quiero aclarar que, hasta el día de hoy, NO HE DEMANDADO A NADIE, no es mi deseo y espero no verme en la necesidad de hacerlo, por ningún motivo. Nunca he buscado un conflicto con los hijos del amor de mi vida”, afirmó la actriz, quien de esta forma dejó la puerta abierta a eventuales conversaciones.