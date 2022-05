"Yo no me robé al marido"; ucraniana niega haber roto a la familia que le dio asilo

Esta historia bien podría llamarse "Dos mujeres, un camino". O quizá "Amigas y rivales". Se trata del caso de una mujer ucraniana llamada Sofiia Karkadym que salió huyendo de la guerra cuando Rusia invadió su país.

El destino la llevó a encontrar en facebook el anuncio de una pareja británica que ofrecía su casa para albergar a refugiados.

Fue así cómo voló hasta Inglaterra para encontrarse con Tony Garnet y Lorna, una pareja con dos hijos y una vida aparentemente feliz.

Cómo si fuera el libreto de la telenovela Vida robada o hasta de La intrusa, Sofiia comenzó a establecer una relación muy estrecha con Tony: iban al gimnasio juntos, veían televisión por las noches y pasaban largo rato hablando en el estacionamiento.

Lorna comenzó a sospechar y un día confrontó a Tony: "esa mujer no puede vivir más tiempo en el mismo techo que yo".

Así lo relata el diario sensacionalista The Sun, que destapó la historia este fin de semana.

La respuesta de Tony fue inesperada sobre todo porque Sofiia apenas llevaba 10 días viviendo en su casa. "Si ella se va, yo también me voy". Si fuera una telenovela, aquí vendría el corte a comerciales.

Pero esta historia de la vida real no termina ahí, por el contrario, apenas comienza.

Sofiia comenzó a recibir mensajes de odio acusándola de haber roto el hogar que le dio asilo y de robarle el marido a Lorna.

Sofiia ha decidido romper el silencio y hablar de lo que sucedió según su versión.

"La relación de Lorna y Gary estaba rota desde hace tiempo. Yo no le robé el marido. nada de esto es mi culpa. Fue mi decisión salirme de esa casa y fue decisión de Tony seguirme", dijo la ucraniana, quien ha atravesado por momentos complicados desde que se dio a conocer su historia.

"Mis padres están avergonzados, me dicen que no pueden salir de su casa porque la gente los señala. Y ahora en Inglaterra todas la gente piensa que no deben dar asilo a refugiados de guerra porque les pueden robar al marido. Todo eso es pura basura".

Lorna, sin embargo, también ha hablado y dice que lo de Sofiia fue un plan ya que para seducir a Tony utilizaba prendas provocadoras y todo el tiempo trataba de estar cerca de él.