Viajes, yates y la gran vida de Ushi, la niñera de la familia Guardado

Tras la polémica en redes sociales por la decisión familiar del futbolista Andrés Guardado y su esposa Sandra De la Vega de llevar a Qatar a sus hijos acompañados por la niñera, Luciana Ramírez, salió a relucir la gran vida que ha tenido la empleada a quien llaman Ushi.

Y es que muchos mexicanos se preocuparon sobre si era víctima de explotación, clasismo o malos tratos al ser la cuidadora de los hijos del futbolista, pero un simple vistazo a sus redes sociales exhibe la realidad.

Y es que la niñera ha tenido varias experiencias que muchos de los que opinaron sobre su situación, quizá ni en sueños podrían conseguir.

Viajes a Estados Unidos, Europa y ahora Qatar, son parte de los paseos que ha tenido Ushi al acompañar a la familia de Andrés Guardado, quienes aseguran valorarla por su trabajo.

En Disneyland, en París:

Hay quienes ya quisieran codearse con futbolistas como El Chicharito...

De hecho, Sandra De la Vega respondió en su Instagram con un video donde aseguró que considera a Ushi como un ángel en su casa: "Nosotros sabemos realmente lo que hacemos o no hacemos, y no tenemos nada de lo que podamos arrepentirnos, en ese tema estamos bastante tranquilos. A Ushi la queremos un montón, es parte de nuestra familia y yo siempre digo que es el ángel de mi casa y no hay nada más que decir".

Sigue el chisme:

Las mejores imágenes de la inauguración del mundial

El video de Maluma enojado y botando una entrevista en Qatar 2022

Morgan Freeman, la gran sorpresa en la inauguración de Qatar 2022