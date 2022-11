"Vengo a decir la verdad": el presunto implicado en la muerte de Ariadna asiste al funeral

Las investigaciones sobre la muerte de Ariadna han presentado varias contradicciones, sobre todo a partir de que la Fiscalía de Morelos afirmó que murió por una bronco aspiración producto de su estado etílico mientras que la de la Ciudad de México señala que su cuerpo presentó señales de violencia.

Ariadna fue una joven de 25 años que despareció el 30 de octubre luego de haber asistido primero a una restaurante de la colonia Condesa y luego a una fiesta en el departamento de Rautel "N".

El cuerpo fue hallado en Morelos, en la carretera libre a Cuernavaca por lo que la primera investigación fue la de la Fiscalía de ese estado y señaló que murió ahogada.

Sin embargo, en Ciudad de México la versión es otra y de hecho, la Jefra de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que ayer "lograron ubicar y detener en Ecatepec a Vanessa "N" implicada en la muerte de Ariadna Fernanda Lopez Diaz. La investigación realizada es sólida y clara, y nuestro compromiso es detener a todos los responsables".

Vanessa N es novia de Rautel N, quien de manera sorpresiva se presentó en el funeral de Ariadna.

"Voy a ser bien sincero el estado en el que veníamos no fue el mejor pero parre de la historia es que el lugar donde nos conocemos, de donde la conozco yo es un lugar llamado Sixtie's", dijo Rautel.

El hombre, que dijo ser empresario del ramo de la "logística", dijo que no puede revelar detalles de su relación con Ariadna ni lo que sucedió la noche de su desaparición porque la Fiscalía de Morelos le pidió respetar el debido proceso.

dijo que efectivamente Ariadna salió de su departamento. "No tengo nada que ocultar yo se que si hubiera hecho las cosas mejor estaría con vida. Vengo a decir la verdad... nuestro estado etílico no fue lo mejor y me siento frustrado".