Vendedor tiró todos sus algodones de azúcar en la calle... No había vendido ninguno

En el norte del país ocurrió una escena desgarradora que expresó mucho de lo que sentía un vendedor de algodones de azúcar callejero.

Todo quedó grabado en video, y una usuaria de Facebook lo compartió en su red social, por lo que se hizo viral la historia de este vendedor que no había vendido nada durante el día.

Ocurrió previo a la noche de Navidad, por lo que la desesperación quizá fue peor, pues la situación económica no está para gastar un día sin generar algún ingreso, como le estaba ocurriendo.

Una mujer relató lo sucedido: "A veces no sabemos lo mucho que ayudamos al comprar un algodón de azúcar".

"Este señor en la noche del 23 de diciembre ofreciendo algodones, y después que me ofreció a mi y otras personas en el seven y le dijimos que no camino y azotó el palo contra la calle, brincando arriba de ellos desesperadamente. Y después de recargarse en la pared recogió los que habían quedado intactos y se cruzó de nuevo a la avenida.

"Claro, después de recapacitar le compramos los del piso y nos dijo que no había vendido nada en el día. Pero me quedé pensando en lo que pudo sentir, de que no llevaría comida a casa o no tendría para un regalo para sus hijos al día siguiente o medicamentos o qué se yo.

"Compremos y ayudemos a los que mas necesitan, son personas que trabajan, no que piden dinero sin hacer nada…", terminó con su reflexión. Mira el video:

