Tras rechazar a niño y botar la bandera, Chicharito así se justifica

En recientes días se viralizaron dos videos donde Javier Chicharito Hernández rechazó darle un autógrafo a un niño y luego se rehusó a firmar la bandera de México, pero terminó botándola al piso.

Tras las severas críticas y dar de qué hablar en todos los medios, el futbolista reaccionó y dio da la cara. Para ambas situaciones, se justificó al decir que no estaba al 100% porque no controla sus emociones.

"Hay veces que las emociones me ganan y no puedo estar al 100% y siempre trato de estar de la mejor manera posible, hay mucha gente que me conoce, siempre trato de estar bien, agradecerles, platicar, lo que sea", dijo en un video.

"Y bueno, sabemos cómo es este negocio y nada más me quieren juzgar por un video o por una situación y obviamente saben el amor que tengo por mi país y pues nada...".

Aceptó lo que hizo y busca arreglar el daño: "Me niego a darle una foto al niño, sabemos que es muy desafortunado eso y obviamente le pido mucho perdón, a él y a toda su familia. Estoy platicando con la gente del Galaxy a ver si podemos contactarlo para darle una foto, saludarle, hasta regalarle una camiseta".

Se justificó: "Otra vez, es que no estuve al 100, soy humano, soy muy pasional, soy cuando hay algo a veces separar se me va, y se me fue en ese momento. Más que nada le dije que no porque cuando lo vi saltar, le dije que no porque estaba viendo más gente a la que le iba a firmar".