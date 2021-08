Toño de Valdés celebra el rating de 'La Jugada Tokio nos une', en equipo con Faisy y Mariazel

Satisfecho, así es como se encuentra Toño de Valdés por los altos niveles de audiencia que ha registrado La jugada Tokio nos une, el programa dedicado a los Juegos Olímpicos que comparte con Mariazel y Faisy. En entrevista con TVyNovelas, Toño nos dice que la idea de esta emisión que se transmite de lunes a domingo, es conjuntar a distintos públicos que no necesariamente sean aficionados a los deportes. Además, el periodista deportivo nos habla sobre las distintas secciones que componen el formato, el cual se transmite desde Televisa Chapultepec, en la Ciudad de México.

¿Cómo ha sido trabajar con Faisy y Mariazel en La jugada Tokio nos une? "Muy bien, con Mariazel ya habíamos hecho varias cosas juntos, ella es parte del equipo de TUDN, así es que ya la conocía bien, y a Faisy no tanto, pero es un cuate muy abusado, muy inteligente y muy brillante; además, con un público que a lo mejor no es tan de deportes y disfrutando de los Juegos Olímpicos; la verdad es que es un equipo muy padre.

Han tenido buenos números de audiencia, ¿cuál crees que es la razón del éxito? "El chiste del concepto es unir a diversos sectores, porque los Juegos Olímpicos no son nada más para megaaficionados al deporte, es para el aficionado casual, esa es la idea, y el concepto que se ha buscado es que Tokio nos una, que nos meta, nos lleve a los Juegos Olímpicos y, sinceramente, tenemos secciones buenísimas y están impactando, como “Un godínez perdido en Tokio”, “Corre Val corre”, “Legado de campeones”..., es un menú muy atractivo que se adereza con toda la actividad olímpica, siguiendo a los mexicanos en vivo. Hay que recordar que son 14 horas de diferencia, entonces, a la hora que está La jugada hay competencias.

Han recurrido a escenarios digitales para la transmisión… "Meses antes de que llegaran los Juegos Olímpicos, pasaba por el estudio y pensaba: ¿qué es lo que van a hacer? Y nos decían: “Les va a encantar, lo van a disfrutar muchísimo”, y sí tuvimos que ensayar, no tanto lo que íbamos a decir, pero sí de encontrarnos dentro de ese mundo virtual, que además son cuatro mundos distintos; la verdad es que es muy padre y muy diferente a lo que vivimos en Sidney, Beijing, Atenas, etc.

¿Por qué no viajaste a Japón? "Lo que pasa es que evidentemente la pandemia provocó que se tuviera que realizar con limitaciones; normalmente a los grandes eventos va todo un regimiento de TUDN con decenas de personas que viajan, pero esta vez allá hay un grupo mucho más reducido que está haciendo un gran trabajo y además multiplicándose, entonces, la planeación fue hacer La jugada Tokio nos une en México, obviamente con todo el material de Tokio. Las circunstancias fueron las que indicaron de qué manera se tenía que hacer este año el evento; a cualquiera le gusta viajar y estar en el sitio donde se desarrolla la gama de deportes, pero se entiende que es un evento especial, son unos Juegos Olímpicos atípicos, sin duda.

Hicieron el holograma de doña Lucha para esta ocasión… "Con Mara hemos trabajado en diversos eventos, pero nunca de esta manera, y sinceramente, es una cosa novedosa; a mí me encanta, lo han hecho muy bien, es un trabajo que tiene muchos meses de preparación, y la verdad es que esta padrísimo. Me parece que es una nueva forma de proyectar a doña Lucha.

¿Te gusta cuando los comediantes te incluyen en sus rutinas? Me divierto, como dice Pepe Segarra, hay que perderle el miedo al ridículo (risas); la verdad es que me encanta participar con ellos. Obviamente me gusta el trabajo serio cuando hay que hacer una labor seria, pero me encanta echar relajo cuando se puede y trabajar con cada uno de ellos; la verdad es que se han hecho clásicos, y a mí me encanta, me divierto mucho con ellos.

¿Qué están transmitiendo que no está pasando en otros canales o plataformas? "Ya lo están viendo, y todavía vendrán momentos muy espectaculares; es la combinación de un gran trabajo de periodismo, con reportajes, con una labor extraordinaria en lo que se refiere a comedia y, por supuesto, la posibilidad, que ya ha sucedido y que irá sucediendo, no sólo de seguir a los mexicanos que están compitiendo, sino de tenerlos en vivo, y eso resulta sumamente atractivo.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!