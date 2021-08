Tokio 2020: Valeria Marín, aunque sin dormir, muestra la cultura nipona en 'La Jugada'

Con más de 40 días en Japón, y después de haber cumplido con la cuarentena obligatoria para descartar cualquier contagio de coronavirus, Valeria Marín realiza reportajes para su sección Corre Val corre, la cual forma parte del programa La jugada Tokio nos une. En entrevista con TVyNovelas desde el País del Sol Naciente, Valeria confiesa que se encuentra sorprendida por el orden y las reglas tan estrictas que tienen los japoneses; además, nos habla de los tabúes que aún existen en la sociedad nipona, y de los contrastes que hay, pues mientras conservan tradiciones ancestrales, también son punta de lanza en lo que a tecnología se refiere.

¿Cuánto tiempo llevas en Tokio? "Más de un mes.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la cultura japonesa y por qué? "Yo creo que el orden en el que viven, el estilo de vida que tienen, son muy estrictos en muchas cosas, tienen reglas para todo, aunque también llega un punto donde son muy contrastantes en su propia cultura, pero en general, el orden que manejan es impresionante.

¿Qué has aprendido? "De repente cuesta mucho trabajo entender sus formas de pensar, y en cuanto a la cobertura he aprendido a fluir, a comportarme y adaptarme en el país en el que estoy, pero sin perder mi esencia, nunca faltando el respeto, pero tampoco dejando de ser uno mismo y portar con orgullo la cultura que tenemos.

¿Has aprendido palabras o frases en japonés? "Las más repetidas: “arigato gozaimasu” que es “muchísimas gracias”, ellos lo dicen muchísimo; “sumimasen”, que es “perdón”, porque seguramente hay cosas que no sabemos y que en la marcha lo vamos entendiendo; “wa doko desu ka” que es para preguntar “dónde está” cualquier cosa, el metro, el tren; “hai” que es “sí”. La verdad es que palabras muy básicas, y también sumado al lenguaje de señas, inglés y español... Está bastante divertido y es parte de la experiencia que estamos viviendo todos acá.

Háblanos de tu rutina, desde que te levantas hasta que te duermes, si es que has podido dormir… "La verdad es que todos los días son muy diferentes después de que logramos los 14 días de cuarentena: es levantarse temprano, tratar de alcanzar el desayuno del hotel, encontrar un espacio para hacer ejercicio, y empezar a hacer notas desde las 10 u 11 de la mañana; terminamos a las 6 o 7 de la noche, buscar un lugar para comer, llegar al cuarto, dejar las cosas y empezar la edición, uno termina durmiendo a la 1 o 2 de la mañana, y ya después, con actividad olímpica, todavía se suma el tema de las asignaciones, y eso implica muchos días de no estar durmiendo, pero al final sabes que así son los eventos de este tipo, es el máximo evento deportivo que hay y vale completamente la pena.

¿Qué disciplinas te ha tocado cubrir? "Me ha tocado ir a la gimnasia artística, tanto varonil como femenil; me ha tocado la halterofilia, que es un deporte que me maravilló, nunca lo había visto en persona. Me ha tocado también ir al voleibol de playa, que es increíble; por supuesto a los partidos de futbol... Me encantaría poder asistir a un partido de basquetbol, ver a la selección de Estados Unidos, poder ver un partido de tenis; prácticamente me encantaría ver todos los deportes, pero es muy difícil partirse en pedacitos y asistir a todos.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!