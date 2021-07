Tokio 2020: Luis García así defendió a selección femenil de softbol y le fue peor

Tras la polémica e indignación que se generó esta semana tras los señalamientos contra la selección femenil de softbol en Tokio 2020, al tirar sus uniformes de México a la basura, Luis García las quiso defender.

El comentarista recordó su época de futbolista, cuando también representó a México en Juegos Olímpicos, y confesó que él tampoco conserva sus uniformes.

Además, pidió que se detuviera el "barato patriotismo" por el que muchos se indignaron ante los actos de las atletas:

"Participé en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Utilicé dos uniformes, uno verde y uno blanco. En mi casa no tengo ninguno de los dos, y eso no me hace ni mejor ni peor mexicano. Paremos con el barato patrioterismo carajo!!", escribió en Twitter.