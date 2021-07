Tokio 2020: Atletas de softbol que tiraron uniformes ni siquiera hablan en español

Después de la polémica e indignación al ser acusadas de tirar a la basura los uniformes con los que representaron a México, la selección femenil de softbol es objeto de escrutinio.

Y es que las raíces estadounidenses de las atletas saltó al tema luego de que se consideró como una ofensa el hecho de que habrían tirado los uniformes con la bandera de México a la basura.

Recordemos que todas menos una de las 15 atletas nacieron en Estados Unidos, aunque tienen ascendencia mexicana; Stefania Ardillas es quien nació en México y admite que la mayoría de sus compañeras no habla español con fluidez.

Sashel Palacios es de las que habla español, y es hija de un mexicano que jugaba béisbol antes de mudarse a South Bay. Reconoció en entrevista con ESPN que han recibido críticas por hablar en inglés.

"La gente nos decía cosas por no hablar el idioma o por no haber nacido en México. Pero tenemos que enfocarnos en el panorama completo, estamos jugando para nuestras familias que no tuvieron la oportunidad que tenemos hoy de practicar este deporte y llevarlo a este nivel".