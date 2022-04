Todo sobre Silvia Jim, la mexicana ganadora de Miss Indígena 2022

El orgullo llegó para México gracias a Silvia Jim, quien participó en el certamen realizado en Panamá que exalta las culturas de los pueblos originarios. Ganó los títulos; Miss Indígena Universo, Reina indígena de Abya Ayala y Señorita Indígena de América.

La Organización de la Belleza Indígena de Panamá creadores del Certamen Intercultural Indígena de Abya Yala (América), celebró a Silvia Jim "por ser la ganadora del Certamen y obtener el Titulo de la Reina Indígena de Abya Yala, también reconocemos el título de Miss Indígena Universo o Señorita Indígena de América".

Silvia celebró su triunfo con un inspirador texto:

Viva México en la piel... México ganamos la primera corona Indígena de nivel mundial. Lo orgullosa para mí es por nuestra raíces milenarias, nuestra culturas, tradiciones, lenguas originarias y sobre nuestra patrimonios culturales de la humanidad.

Es un honor para mí de ganar hoy ser la vocera de nuestra diversidad cultural milenaria y la embajadora de la belleza indígena del mundo.

Al convertirme la mujer más bella del mundo fue lograr a visibilizar que mi país México y todos los países estuviera orgullosos y orgullosas de mi, y orgullosos de recuperar nuestra raíces milenarias del mundo, porque nuestra identidad ancestral es lo que nos hacen sentir orgulloso y orgullosa ante mundo donde vivimos.

Muchísimas gracias por su apoyo y admiración en todos mis trabajos y todos los que me ha costado de llegar hasta aquí. Hoy soy la mujer Indígena más bella del mundo.

Muchísimas gracias a todas las personas que creyeron en mi y a las personas que no creyeron en mi. Los sueños se puede hacerlos realidad.

Se vale soñar grande.

Los quiero muchísimo.¡Viva México!

Silvia es originaria de Zacualpan, en el municipio de Ometepec, Guerrero. Además del modelase, estudió la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Es activista por los derechos de los indígenas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y también se destacó en los certámenes en México como Miss Indígena Universo México, el cual ganó en 2019.

"La belleza integral de mi raíz milenarias es lo que me hace sentir única en la vida y en el mundo que me rodean. Cuando hablo de mi raíz, mi cultura, mi tradiciones es cuando me siento bella en el mundo", ha dicho orgullosa.