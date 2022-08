Tiene 22 hijos, quería 100, pero metieron a la cárcel a su marido millonario

En 2021 te presentamos la historia de la mujer que con 25 años ya era madre de una veintena de niños, pero su situación ya se complicó, pues aunque antes presumía de un marido millonario, ahora él está arrestado.

Se trata de Kristina Ozturk, quien dio a luz a su primera hija, pero luego gastó una fortuna en vientres de alquiler para orar tener 21 hijos más. Su sueño era tener 100 menores en casa, pero por ahora tiene otras preocupaciones.

Y es que su esposo, el empresario millonario, Galip Ozturk, quien es 32 años mayor que ella, fue arrestado por acusaciones de presunto lavado de dinero, evasión fiscal y falsificación de documentos, además de que en el momento de su detención, se le encontró cocaína.

Por ahora, se comunican vía telefónica, por lo que sus hijos creen que su papá está trabajando. Solo la hija mayor de la familia sabe que su papá enfrenta problemas con la justicia.

"Vika está muy preocupada, pero trata de no demostrarlo. Dijo que entiende lo difícil que es para mí, que no quiere molestarme aún más. Vika constantemente trata de acostarse en la cama de su padre, sentarse a la mesa en el lugar de su padre, habla en sus frases, retrata a su padre como si estuviera aquí con nosotros", ha dicho la madre en Instagram.

"Tengo que aguantar y ser fuerte para que los niños estén más tranquilos y menos nerviosos. Y si los niños todavía no entienden por qué no hay papá, dicen que 'papá está en el trabajo', entonces Vika lo entiende todo".

En Instagram, la famosa mamá que se ha hecho viral, no oculta su tensión: "Es difícil vivir con la expectativa, es difícil no saber qué esperar. Los niños gritan ‘papi’ en cada llamada telefónica, y yo apenas aguanto para no mostrar mi tristeza a los niños. Creo que todo mejorará pronto, pronto estaremos todos juntos".