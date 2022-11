Sujeto patea a niña en la calle; lo arrestan pero le desean cosas peores (VIDEO)

Este fin de semana se viralizó el video de una menor siendo abusada físicamente por un sujeto que luego fue identificado, arrestado y puesto a disposición de las autoridades.

Las imágenes muestran al hombre soltando una patada a una pequeña niña que cae al suelo sin poder defenderse, mientras una mujer es testigo y no hace absolutamente nada. Los hechos ocurrieron en Tepoztlán, Morelos.

De inmediato surgieron personas que identificaron al sujeto que trabaja como vigilante. La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano informó que ya lo detuvieron por el delito de agresión a menor.

"Hoy, gracias al reporte de la ciudadanía a los números de emergencia, elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, realizaron la detención de "Fredy" N, de 30 años, originario de Tepoztlán, Mor. Fue puesto a disposición ante un juez cívico", publicaron en redes sociales.

La indignación es tal, que la gente envía a través de redes sociales medidas para que realmente haya justicia y que el sujeto no repita su fechoría.

Algunos piden su muerte: "Prisión no es suficiente, pero un panteón...".

Otros también culpan a la mujer por no meter las manos para defender a la menor: "La mujer que sale en el vídeo y no hace nada, también debería de ser detenida, me imagino lo que ha de estar sufriendo esa niña por meses o años".

