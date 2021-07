"Soy gay y campeón olímpico": Tom Daley así celebró el oro en Juegos Olímpicos Tokio 2020

Después de quedarse con el bronce en Juegos Olímpicos de 2012 y 2016, esta vez en Tokio 2020, Tom Daley se llevó su primer medalla de oro en clavados sincronizados en plataforma de 10 metros.

El atleta del Reino Unido no cabía de la felicidad por el éxito junto a su compañero Matty Lee, y en conferencia de prensa, celebró con una declaración que incluye mención a la diversidad:

"Estoy orgulloso de decir que soy gay y campeón olímpico. Cuando era joven pensaba que nunca lograría nada por ser quien era. Esto demuestra que puedes conseguir lo que te propongas", dijo.

"Salí del clóset en 2013 y cuando era joven siempre me sentí como el que estaba solo, diferente, que no encajaba, y que nunca iba a ser tan bueno como la sociedad esperaba de mí. Pero espero que cualquier joven LGBT allá afuera pueda ver que no importa qué tan solo te sientas, no estás solo, y que puedes lograr cualquier cosa", insistió.



En su cuenta de Instagram, Tom Daley agregó: "No puedo creer que lo hicimos. Después de 4 Olímpicos y 20 años de clavados, ¡una medalla de oro! Y hacerlo con Matty Lee fue muy especial. Desearía que mi familia estuviera aquí para verlo, pero sabiendo que mi esposo e hijo nos vieron (en la tele) ganar el Oro Olímpico, es el SIGUIENTE NIVEL".

