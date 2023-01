"Que nos tomemos un Naproxeno": Testimonios de usuarios tras choque del Metro

Decenas de usuarios que se dirigían a sus trabajos o simplemente se trasladaban de norte a sur en la Línea 3 del Metro, tuvieron que buscar atención médica luego de que, entre el tramo de las estaciones Potrero y La Raza, la mañana de este 7 de enero chocaron dos trenes. Los hechos dejaron al menos una persona muerta y cuatro prensados entre los trenes.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, confirmó que había 10 lesionados que ya estaban siendo valorados, cinco de ellos trasladados a hospitales. "Cuatro personas quedaron atrapadas en el tren, una de ellas ya fue rescatada y tenemos al momento lamentablemente una persona fallecida" , dijo, aunque hasta antes de las 11 de la mañana, esa persona muerte no había sido identificada.

Sin embargo, decenas más de usuarios resultaron lesionados físicamente, aunque no de gravedad. Testimonios recopilados por cámaras de Televisa coincidían en que quienes no tuvieran lesiones graves tuvieron que esperar mucho más para ser atendidos. "Ellos no piensan en nosotras que viajamos solas y diariamente en el metro", dijo una señora de la tercera edad a la reportera Elizabeth Mávil de N+, Foro TV.

La usuaria Carolina Jiménez relató su experiencia mientras buscaba ser atendida: "El señor de la ambulancia nos dijo que no nos van a atender, que vayamos a sacarnos una placa y que nos tomemos un Naproxeno (medicamento antiinflamatorio), nada más, pero ¿y entonces, ellos no se van a hacer responsables de nada?".

Carolina decía que no se puede sentar, pues de lastimarse el cuello, el dolor le bajó a la espalda. Relató que una señora que viajaba junto a ella se lastimó las piernas. "Si no, imagínese, yo tengo el seguro de mi trabajo, pero no es justo, que ellos se hagan responsables", insistió.

Usuarios también reportaron que tuvieron que esperar más de 30 minutos a que las unidades de rescate llegaran al lugar donde ocurrió el choque de trenes. Sin embargo, se presentaron sin el equipo necesario para rescatar a las personas prensadas.

Un usuario relató que durante tantos minutos de espera, las personas gritaban para que los auxiliaran, muchos de ellos con crisis nerviosas. Destacó que la cabina del tren que chocó por detrás quedó totalmente destrozada.

