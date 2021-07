Qué es el género fluido, como se identifica 'Gonzo' de 'Los Muppets Babies'

La sorpresa no se dejó esperar cuando Gonzo de Los Muppets Babies reveló a todos sus amigos que se identifica como género fluido.

En un episodio donde Miss Piggy y Summer organizan un baile, le dicen a Gonzo que debe vestirse correctamente, de acuerdo con lo dicho por el "manual real".

Pero Gonzo se pone triste, y gracias a la 'hada madrina' Rizzo, consigue su propio vestido inspirado en 'Cenicienta'. Sus amigos se encuentran con una zapatilla perdida.

Así que Gonzo les revela que el zapato es suyo, y les cuenta: "Amigos, hay algo que tengo que decirles: la princesa que fue al baile esa noche fui yo. ¡Soy Gonzorella!...

"Todos esperaban que me viera de cierta manera. Yo no quiero que se molesten conmigo. Pero no quiero hacer las cosas por la forma en que siempre se han hecho. ¡Quiero ser yo!", dice Gonzo.

La discusión pronto se centró en el género fluido, que no es más que la identificación de la persona entre lo masculino, femenino o neutro, dependiendo del contexto y sin tener relación con su orientación sexual.

Según Verónica Maza, en su blog El sexódromo, las personas de género fluido nacen con rasgos morfológicos de un sexo biológico específico pero deciden no incluirse en ningún género binario (hombre o mujer).

Hay quienes gustan que se refieran a ellos con su pronombre masculino, y otras en femenino, o bien, mediante el lenguaje inclusivo.



