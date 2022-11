“Pruébala ¡es cocaína!”. Diego Shoening recuerda en exclusiva la frase que lo hizo viral

"¡Cómo no me voy a acordar si tengo memoria de disco duro!", exclama Diego Shoening cuando se le pregunta si tiene fresco el recuerdo de la escena de la telenovela "Soñadoras" que lo ha hizo viral.

Shoening actuó en Soñadoras con el personaje de un joven que vive al límite, un hedonista que sucumbe a las adicciones.

"Yo era el Terco, claro que lo tengo en la memoria", dice Shoening y luego grita, igual que lo hacía en la telenovela: "¡Pruébala, es cocaína!".

"Esa escena la hice con Miguel Ángel Biaggio, que hacía el personaje de Adolfo y yo lo inducía a probar la cocaína para que sintiera sus efectos", recuerda Diego.

La escena se hizo viral por el entusiasmo con que Shoening interpretó a El Terco, al que le imprimió un gesto de locura.

"A mí no me molesta que me recuerden por esa escena, al contrario, lo disfruto. Me gusta que ahora sea un video que circula en redes sociales y que mucha gente lo ve y me recuerdan por eso".

Diego Shoening fue integrante de Timbiriche en su infancia, adolescencia y juventud. También ha estado en los varios reencuentros de la banda en años recientes.

Pero además de cantante, hizo una carrera como actor en teatro y sobre todo en telenovelas.

"Me acuerdo que mi primera telenovela fue 'Acompáñame', que dirigía Irene Sabido; era de estas telenovelas educativas y de hecho, yo era el hijo de Silvia Derbez; fue una época maravillosa de mi vida la que pasé en Televisa".

Diego Shoening acaba de regresar a esa televisora para participar en el programa "¿Quién es la Máscara?", en la que fue eliminado la semana pasada.

El actor y cantante espera que el regreso no haya sido fugaz.

"Siempre estoy dispuesto a escuchar propuestas de proyectos interesantes; me encantaría hacer de nuevo telenovelas", dice Diego.

Sigue el chisme:

Exclusiva. Diego Shoening revela por qué lloró tanto al volver a Televisa

40 años de Timbiriche: El Día del niño que le cambió la vida a Sasha, Paulina, Mariana, Alix, Benny y Diego