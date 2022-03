Premios Oscar 2022: Will Smith y el momento en que golpeó a Chris Rock

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", gritó dos veces Will Smith tras subirse al escenario para golpear a Chris Rock. El comediante había hecho una broma sobre Jada Pinkett Smith.

El rostro de la esposa de Will evidenció su molestia ante la broma de Chris Rock, al comparar su cabeza sin pelo, por la alopecia, con la de la protagonista de la cinta G.I: Jane.

Cabe recordar que Jada ya había comentado sobre su alopecia, diagnosticada en 2018. Al principio, Will sonrió, pero tras ver la cara de Jada, subió al escenario y soltó una cachetada a Chris Rock.

El momento fue censurado para la audiencia en Estados Unidos, pero en la transmisión para Latinoamérica en TNT, se escuchó a Smith decir, a gritos: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca".

En redes sociales se desató la controversia ante lo hecho por Will Smith, quien por cierto, ganó como Mejor actor por la cinta King Richard. Durante su discurso, justificó un poco sus acciones y hasta se disculpó con la Academia de cine.

"King Richard fue un hombre defensor de su familia. En este momento de mi vida, en este momento, soy estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y sea en este mundo. Haciendo esta película pude proteger a una de las mujeres más fuertes y delicadas que he conocida. A las actrices que interpretan a Venus y a Serena.

Me están llamando en la vida a amar a las personas, a proteger a las personas y a ser un río para mi gente. Sé que al hacer lo que hacemos tenemos que poder aceptar el abuso que la gente hable locuras sobre ti, faltándote al respeto, fingiendo que todo está bien. Pero Richard Williams me dijo, tu momento más alto debes tener cuidado porque es cuando viene el diablo.

Es como, quiero ser transmitir amor para amar, quiero agradecer a la familia Williams por confiarme su historia; quiero ser un embajador de ese tipo de amor y de cuidado y preocupación. Quiero disculparme con la Academia y los nominados en mi categoría, este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio, no se trata sobre ganar, sino de poder darle luz a las personas... El arte imita a la vida, me veo como el padre loco, así como me dijeron, pero el amor te hace hacer cosas locas.

A mi madre, este momento es muy complicado pero ella no quería venir, tenía un club de tejido y está viendo con su club. Poder cuidar de mi mamá, de mi familia y esposa, gracias por este honor, gracias por este momento y gracias de parte de Richard... Espero que la Academia me vuelva a invitar".