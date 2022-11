Por este chiste sobre niños con VIH, piden cancelar a Carlos Ballarta de Netflix

Las redes sociales sirvieron de escaparate para una opinión contra un chiste de Carlos Ballarta que es parte de un especial en Netflix, que hace alusión al VIH en niños.

El usuario DosVecesLopez escribió muy seriamente hacia la empresa de streaming, para quejarse de lo que vio:

"Hola Netflix. Ayer tuve un trago amargo al ver el show de Carlos Ballarta, donde hace un chiste ofensivo, insensible y estigmatizante que dice más o menos: ‘si te da sida de niño, ya no te va a dar de grande, básicamente porque no vas a llegar a ser adulto’".

Continuó: "El "chiste" está mal por todas partes y no podemos apelar a la libertad de expresión cuando para intentar hacer reír, se hace mofa de la vida de otrxs, pero aún si se trata de niñxs. Me extraña este contenido en @NetflixLAT @netflix porque dudo que comulguen con algo así. Las personas con VIH vivimos un proceso que muchas veces no es nada fácil, cuando recibimos nuestro diagnóstico, aún en estos tiempos con tantos avances, porque sigue viva la imagen de los primeros 20 años de esta pandemia, que fueron los más crueles por la cantidad de muertes.

El usuario expuso: "Hoy, organizaciones como La Casa de la Sal, que atienden a niñxs con VIH, hacen un gran esfuerzo para prolongar la esperanza de vida de estas personas. Lxs niñxs que nacen con VIH que afortunadamente son cada vez menos, tienen un promedio de vida de hasta 60 años o más.

"Muchxs niñxs con VIH, hoy son adultos, son padres o madres de familia con hijxs sin VIH, por lo que el comentario del standupero resulta todavía más grave. Ojalá puedan establecerse canales de comunicación para sensibilizar al standupero y evitar estos comentarios"

Sin embargo, mientras esperan la respuesta de Carlos Ballarta, usuarios buscaron mensajes de DosVecesLopez para exhibir que él también se ha burlado de otras personas, por lo que ya hasta se defendió:

"Holi, gracias por sacar a la luz este tweet, de hace 10 años, para intentar justificar a tu colega. Yo nunca voy a negar de mi pasado, porque forma parte del proceso que he tenido que llevar, nada sencillo, para adquirir consciencia sobre lo que implica burlarse de lxs demás".

