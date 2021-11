Pelean en Cuernavaca por boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’

El furor por el estreno de 'Spider-Man: No Way Home' ha provocado que desde esta semana los fans se formen en los cines para conseguir boletos de las primeras funciones.

En varios países de Sudamérica incluso hay un negocio de revendedores que ofrecen las entradas para las funciones de estreno al doble del precio original.

En México también sucede y en varias ciudades hay filas de fans que se forman para ver la película en la que se cuenta la historia de cómo la identidad del Hombre Araña ha sido descubierta y ahora Peter Parker busca la forma de volver al anonimato y recuperar su identidad secreta.

En una plaza comercial de Cuernavaca, esta tarde sucedió una riña entre fans que estaban en la fila de un cine. Un video que circula en redes sociales muestra el caos provocado por personas que intentaron meterse en la fila, lo que causó la pelea.

En el audio se escucha a una mujer que intenta calmar la pelea con el grito de “no es para tanto” pero no le hacen caso.

En las imágenes se ve, por ejemplo, a un joven que patea el rostro de otro que está en el piso.

Spider-Man: No Way Home es la tercera película de la saga que protagoniza Tom Holland. Las dos anteriores son ´Homecoming´ y ‘Far from Home’. Esta nueva entrega se estrena el 15 de diciembre en México.

