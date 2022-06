"Nunca volveré a Disney"; novio al que le arruinaron la propuesta matrimonial rompe el silencio

La disculpa pública de Disney no fue suficiente. El hombre que vivió el bochornoso momento de haber sido interrumpido justo cuando, arrodillado, le pedía a su novia que se casara con él, dice que "Disney destruyó nuestros sueños".

El incidente sucedió el 21 de mayo, cuando el hombre se arrodilló ante su novia y con el Castillo de La Bella Durmiente de fondo, en el Parque de Diversiones de Disney en París.

El momento fue tan mágico que muchos de los visitantes comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos.

En uno de esos videos que luego fue publicado en una plataforma, se ve el instante en que el sueño de amor fue arruinado: un empleado del parque se acerca corriendo, les dice que no pueden estar ahí y los obliga a moverse a otro lado.

El hombre narró al New York Times que el empleado no les dio una explicación para quitarlos de ahí, a pesar de que él le dijo: "Pero ella me acaba de decir que sí".

Una teoría señala que probablemente la pareja no había pagado la cuota que Disney cobra por este tipo de eventos, aunque esa tarifa en realidad solo aplica cuando se trata de eventos que requieren del uso de alguna instalación del parque.

La oficina central en California, emitió un comunicado en el que dice que ofrece disculpas a la pareja y hará lo posible por resarcir el error.

Sin embargo, el hombre señaló que aprecian la disculpa (la cual incluyó el ofrecimiento de unas vacaciones en el parque y hotel que ellos quisieran) pero que no volverán a Disney.

"No quiero visitar Disney de nuevo, Ellos no pueden devolvernos ese momento. Esa es la única cosa que querría: tener una segunda oportunidad".