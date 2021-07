'No Putx': La reinvención del polémico éxito de Molotov, ahora a favor de la comunidad LGBT+

Aunque en su origen no era su objetivo, la canción 'Puto' de Molotov de 1997 se convirtió en un himno para denigrar a las personas homosexuales, pero 24 años después llega la reinterpretación, bajo el título 'No Putx'.

El cantante Georgeel decidió darle un nuevo sentido al polémico éxito del disco '¿Dónde jugarán las niñas?', y para ello logró que el creador de 'Puto', Tito Fuentes, colaborara con él.

En declaraciones para la agencia de noticias EFE, Georgel explicó: "Esta canción (No putx) es lo contrario a la cancelación, traté de que se sintiera la conversación entre Tito, quien escribió Puto y un miembro de la comunidad que se había afectado por ella en otra perspectiva”.

En tanto, Molotov ya ha declarado que la canción 'Puto' nunca tuvo la intención de discriminar a la comunidad LGBT+, sino que era una crítica al gobierno y la sociedad mexicana. Sin embargo, esa palabra sigue utilizándose para denigrar al colectivo gay, por lo que Georgel decidió darle un nuevo contexto, a favor de la diversidad.

Recordó: "Es una tema muy delicado para mí. Yo he pasado por diferentes clases de abuso verbal y físico, muchas humillaciones. Esta canción se ha convertido en el himno de momentos muy difíciles".

"Mucha gente cree que esas palabras (puto y maricón) ya no se usan para matar, ni para asesinar, y yo creo que esa es gente que no vive ni conoce personas de la comunidad LGBT+", dijo Georgel. Así que ahora presume 'No Putx'.

"¡Quiero CELEBRAR! ya está disponible el Video Oficial de “No Putx” ft @titof en @youtube , este video fue un tremendo esfuerzo lleno de seres que han tocado mi vida de una manera muy profunda. ¡Mi Tito! ¡Llegaste y lo diste todo!"

"Gracias por atreverse a gritarle al mundo conmigo que vamos a resistir, no nos vamos a callar y darle tanta importancia a este mensaje con su arte! Soy muy feliz", escribió el músico.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!