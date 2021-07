Ni fama ni dinero, Ainara Suárez asegura querer justicia e insiste en que YosStop es culpable

A través de un video que se viralizó en redes sociales, Ainara Suárez compartió su postura después de que vincularan a proceso a Yoselinne 'N', mejor conocida como YosStop.

La joven protagonista del video por el que la youtuber permanece detenida en el penal de Santa Martha Acatitla, dijo que no busca ni dinero ni fama, sino solo justicia y sentar un precedente para que otras jóvenes no vivan lo que ella ha enfrentado.

"Quiero aclarar que el delito cometido por Yoselinne H es diferente al delito cometido por Carlos, Julián, Nicolas y Axel, por lo que son procesos diferentes y van a tiempos diferentes, es por eso que se libró una orden de aprehensión contra ella y aún no contra ellos".

"No significa que un caso que más importante que otro, no significa que no esté buscando justicia por lo que me hicieron estos tipos, solo como lo acabo de mencionar, son procesos diferentes", dijo sobre las denuncias contra sus abusadores.

Ainara rechazó la defensa de YosStop: "Mucha gente piensa que ella solamente ejerció su derecho a la libertad de expresión, que solo dio una opinión, y no, lo que ella hizo no cuenta como libertad de expresión porque esta tiene límites".

"El video del abuso al que ella hace mención no era algo de interés público ni de interés periodístico; la primera en hacerlo público fue ella".

"¿Por qué sí cometió un delito? Ella lo describió porque lo reprodujo, lo adquirió cuando se lo mandaron y lo almacenó mínimo de que se lo mandaron a que se grabó el video de patética generación", insistió.

Sobre cómo sabe ella y sus abogados que YosStop almacenó el video, explicó: "Muy fácil. Se muestra en una parte del video cómo ella tiene su celular y se ve la portada del video del abuso".

"Voy a aclarar que lo que estoy haciendo no lo hago por fama ni mucho menos por dinero, lo hago para que se haga justicia, porque no es justo que una influencer re victimice de esa manera a una niña, que exponga a una niña de esa manera, me parece verdaderamente reprochable que se haga esto y quiero marcar un precedente para que no vuelva a pasar, desde ser expuesta, ser violada y ser re victimizada", dijo Ainara.

