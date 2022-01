Mexicano dejó Harvard por una chica.. Pero ella lo rechazó

En redes sociales se hizo tremendo escándalo por la decisión de un joven mexicano estudiante de Harvard. Resulta que a través de TikTok compartió que dejó de estudiar en la prestigiosa universidad para volver a México con la chica de sus sueños.

“Cuando les dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba para regresar contigo a México”, dice el video que se hizo viral, y donde confirmó que no se hizo novio ni nada de la mujer que decidió no corresponderle.

Se trata del tiktoker papevill27, quien se hizo tendencia porque en redes sociales critican que sea listo para la escuela, pero no así para la vida.

Lo peor, para el joven, es que la mujer en cuestión ya apareció en redes sociales, y respondió con un video donde dice hace muecas junto al texto "Cuando tu amigo deja Harvard por ti", en evidente señal de "friendzone".

"Sin remordimientos", también compartió en redes sociales la joven, quien agregó banderas rojas, que comúnmente se utilizan para identificar algo "tóxico". Se sabe que la mujer no era su ex ni tampoco le pidió que dejara Harvard por ella.