¿Meses sin intereses o de contado? Recomendaciones para aprovechar El Buen Fin

Del 10 al 16 de noviembre se lleva a cabo el tan esperado Buen Fin donde participan miles de establecimientos que ofrecen ofertas y promociones en la adquisición de bienes, productos o servicios a las que parece difícil resistirse.

Sin embargo, no se debería caer en compras de pánico. Gianco Abundiz Cabrero, presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros, le dijo a El País que el monto máximo de la deuda de consumo no debe superar el 25% del ingreso mensual de una persona para que no represente una carga.

Así que el uso de las tarjetas de crédito no se debería tomar a la ligera. Pero con las promociones que en su mayoría incluye meses sin intereses, es casi imposible resistirse. Sin embargo, si se tiene el dinero de contado, podría ser lo más recomendable.

Y es que hay un truco, según Abundiz: "Si un artículo cuesta 12 mil pesos pagando a doce meses y me ofrecen un descuento de 2.000 por hacer el pago de contado, quiere decir que en realidad los meses sí tienen un interés".

En El Buen Fin también se debería tener cuidado de los "Patrones oscuros" en las compras en línea. Al comprar en un sitio web, deberías poner atención de no dejarte llevar por los "patrones oscuros", que influyen en tu comportamiento y hacen que finalices una compra, otorgues datos personales, adquieras suscripciones o aceptes cargos extras.

A través de diseños sutiles, te hacen creer que una oferta es más atractiva y así logran que compres más. Falsas urgencias, lenguaje confuso, desorientación visual y opciones ocultas son trucos de los "patrones oscuros" para hacerte gastar de más.

Si vas a adquirir algo, Profeco recomienda:

Piensa antes de comprar Reflexiona si lo necesitas, las opciones de pago y si puedes adquirir algo sin afectar tus finanzas a corto y largo plazo. Haz una lista de necesidades Adquiere bienes de consumo duradero o realmente indispensables. Evita gastos innecesarios. Compra de manera informada Previo a el Buen Fin revisa la información del bien o servicio que deseas adquirir para que estés bien enterado en qué consiste. Compara precios Pueden ser diferentes en los establecimientos o en línea. Consulta el Quién es Quién en los Precios (QQP) de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o portales de Internet. Checa ofertas y promociones Ya sean meses sin intereses, bonificaciones en pagos con efectivo o con algunas tarjetas bancarias, revísalas. Verifica la disponibilidad del producto Es obligación del proveedor indicar que los bienes no están disponibles cuando su existencia se agote. Revisa los plazos, condiciones y costos de entrega Es importante que sepas que el proveedor está obligado a cumplirlos. Consulta términos y condiciones de las garantías Todo bien o servicio que se ofrezca con garantía deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y a lo pactado entre tú y el proveedor. Checa las políticas de cambio o devolución Recuerda que deben estar vigentes para hacerlas válidas. Guarda los comprobantes de pago Te serán de utilidad en caso de aclaraciones. Solicítalos en cada transacción.

Si hay algún problema, la Profeco te respalda.

Si te cobran indebidamente, no te respetan lo acordado o te niegan el servicio, llama al Teléfono del Consumidor (Telcon) al 55 5568 8722 para la Ciudad de México y área metropolitana, al 800 962 8000 (lada sin costo para el interior de la República), o envía un correo electrónico a: asesoria@profeco.gob.mx. Ante una publicidad engañosa denúnciala llamando al Telcon o envía un correo a: publicidadenganosa@profeco.gob.mx.

