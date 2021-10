Martha se quedó fría... Esperaba morir este domingo, pero cancelaron su eutanasia

Este domingo 10 de octubre, Martha Liria Sepúlveda esperaba morir en Colombia al recurrir a su derecho a una muerte digna a través de eutanasia, lo que la convertiría en la primera paciente con diagnóstico no terminal en recibirla.

Sin embargo, horas antes de su muerte, las autoridades cancelaron todo. El Instituto Colombiano del Dolor informó a través de un comunicado que revisaron el caso de forma amplia, por lo que concluyeron "de manera unánime cancelar el procedimiento a morir con dignidad a través de eutanasia, programado para el día 10 de octubre".

"La decisión de cancelación se basa en el numeral 26.6 del artículo 26 de la Resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud y de Protección Social, que le asigna al Comité dentro de sus funciones revisar el trámite de la solicitud y el procedimiento eutanásico completo, a fin de detectar alguna situación que afecte el desarrollo del mismo. Es por eso que, al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución del paciente, se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité".

Martha estaba cansada de sufrir. Hace tres años fue diagnosticada con esclerorsis lateral amiotrófica y ya no puede caminar. Pese a su religión, dijo que decidir morir no afectaba su relación con Dios.

En la entrevista que se hizo viral, contó a Noticias Caracol: "No quiero sufrir más, estoy cansada. Estoy literalmente sin fuerzas. Luchar qué. ¿Luchar? Lucho por descansar más bien... (...) Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos".

Lucas Correa, abogado de la familia de Martha, rechazó que las autoridades hayan "echado para atrás una decisión que ya habían tomado, mucho menos 36 horas antes, sin que fuera citada".

Añadió: "Tomaremos todas las acciones legales que estén a nuestra disposición. Interpusimos una acción de tutela para que sea un juez de la República quien proteja sus derechos constitucionales, particularmente, su derecho a la muerte digna".

