Martha morirá el domingo, por eutanasia, y está feliz: "Dios no me quiere ver sufrir"

Martha Liria Sepúlveda padece una enfermedad degenerativa y está disfrutando sus últimos días al máximo, pues se convertirá en la primera paciente con diagnóstico no terminal en someterse a la eutanasia en Colombia.

La señora recientemente celebró sus 51 años, y aunque asegura ser católica, dice que su fe no se contrapone con la decisión de morir el próximo domingo 10 de octubre.

"Yo estoy totalmente tranquila; soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios. Pero repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí, yo creo que a nadie, así como un padre no quiere ver sufrir a sus hijos", dijo a Noticias Caracol.

Martha padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que se mencionó mucho cuando era viral el Ice Bucket Challenge; en su caso, atacó sus piernas y ya casi no puede caminar.

La mujer tramitó su solicitud para acceder a la eutanasia a los cuatro días de que una corte colombiana abrió el derecho a la muerte asistida a pacientes no terminales como ella.

"Obvio que si no estuviera con este diagnóstico, pues si me fuera a morir el 10 no estaría tranquila, pero ya una con una Esclerosis Lateral en el estado que la tengo ya lo mejor que me puede pasar es descansar. Y para mí la muerte es un descanso", explicó.

Aunque se ha enfrentado con el dolor de su hijo, y con que no le pueden aplicar Los Santos óleos, Martha asegura que lo mejor que le puede pasar es descansar. "Cobarde seré pero no quiero sufrir más. Estoy cansada. Lucho por descansar".

La eutanasia solo está despenalizado en ocho países del mundo, como Bélgica y Canadá.

En el caso de Colombia, se han realizado 157 procedimientos desde 2015.



