Mario Aguilar está enamoradísimo y nos presume a su novio que conoció en redes

Para Mario Aguilar, amor es amor, por lo que decidió hacer pública su relación ante sus más de 15 millones de seguidores por la felicidad que le provoca Eduardo Zapien, un joven de 27 años que conoció a través de las redes sociales y que le robó el corazón de manera inmediata. En exclusiva para TVyNovelas nos narra todos los detalles.

Siempre has sido muy transparente y hace poco decidiste exponer tus preferencias, ¿fue difícil? Más que salir del clóset, como que dije: “Ya, ya es tiempo de ser”; si antes ya era yo, como que ahora me siento más yo. La gente lo confunde y te dice: “Cómo es que ya no eres el mismo de antes” y les digo: “No, no se confundan, es que ahora soy más yo que antes”.

¿Hoy eres un Mario más real? Me siento más genuino, más yo, más libre, sin dejar atrás mi trabajo, mis personajes, la comedia, la familia, y todo lo que hago es para todas las edades. Estoy muy contento; la neta, siento que el 2021 fue un año de mucho aprendizaje y de mucha liberación.

¿Cómo te sientes de tener una pareja? Superbién. Ya era hora de poder ser libre y no estarme escondiendo; ahora vivo con mi pareja a gusto y, como dicen, mientras en tu casa todo esté bien, afuera todo está perfecto.

¿Qué fue lo más difícil de dar este paso? El qué dirán. Y yo sí quiero dejar un mensaje a la gente que a lo mejor está “escondidilla”: tómate el tiempo que sea necesario; nadie te está apresurando, nadie te está correteando, tómate el tiempo, porque la decisión es tuya y de nadie más, no puedes dejar que nadie te arrebate esa decisión.

Preséntanos a tu novio… Se llama Eduardo Zapien, es una persona que conocí en redes, luego en persona y nos caímos superbién. Primero fuimos amigos, y siento que hubo una conexión inmediata porque los dos tenemos sueños similares, metas parecidas, y eso es lo que hizo clic entre nosotros. Tiene 27 años y también hace videos, anda ahí metido en el TikTok y todo, va comenzando y es una persona muy linda.

¿Estás enamorado? ¡De más, sí, la verdad, sí!

¿Qué tanto compartes en redes este enamoramiento? ¡Todo el tiempo! Siempre estoy subiendo cosas, me siento ya dueño de mis redes y siempre estoy ahí publicando las cosas, no sólo de mi trabajo, sino también personales.

¿Cómo le haces para combatir el odio? Llevo trabajando ocho años en internet, ya el hate (odio) es parte de la red social, y creo que me va a dar más miedo cuando ya no exista (risas). Yo creo que la gente pierde su tiempo como quiere, y sí lo quiere perder atacando, es muy su decisión; yo ando bien a gusto, mi mamá anda al cien, mi vida anda al cien, y pues cada quien.

¿No te dio miedo presentar a tu pareja públicamente? ¡No, nunca! Yo creo que te da miedo cuando no sabes a quién tienes al lado, pero lo que yo tengo al lado es una persona bien respetuosa de mi trabajo, de mi persona, y no me da miedo.

¿Crees que los tiempos han cambiado? ¡Completamente! Mi mamá tiene 73 años, ¡imagínate! Yo conozco la mentalidad de diferentes épocas de pe a pa, y sé que las cosas hubieran sido diferentes unos años atrás, así que estoy agradecido de que me haya tocado ahora.

