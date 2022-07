Maple, el perrito que fue a un campamento y regresó en una urna... pero su dueña lo busca vivo

Adriana Mondragón está convencida de que fue víctima de un engaño y que Maple, su perro, no está en la urna en la que supuestamente se lo entregaron.

El caso se comenzó a hacer viral cuando Adriana contó la historia de cómo Maple fue a un campamento con la empresa "You can dog training", con el objetivo de que aprendiera a interactuar con otros perros.

“Hoy, a la 1:05 a.m me escribió Valeria J., la novia de Antonio, me dijo que él iba de camino al veterinario porque Maple había chillado y creían que lo había picado una serpiente”, escribió Adriana en un mensaje de Instagram el 10 de julio.

“A la 1:33 nos dijeron que lo habían trasladado a una clínica porque no contaban con un antiviperino y que era muy difícil de conseguir”.

A partir de ese momento, el misterio y la tragedia se conjuntaron. Adriana pidió que le dijeron a qué clínica lo habían llevado pero le negaron la información. Por el contrario, le informaron que finalmente Maple había muerto y que lo iban a cremar.

Adriana les dijo que no lo cremaran, que ella necesitaba ver el cuerpo, ir con el veterinario, saber qué había pasado.

“Salimos a la dirección en donde está su campamento, porque una vez más se negaron a darnos la dirección de la clínica. A las 3:55 nos pidieron verlos en el Deportivo Xochimilco. A las 4:20 ya estábamos ahí, se bajaron de su camioneta, pidieron perdón y nos entregaron sus cenizas en una urna. Les pedimos que nos llevaran a la clínica y se negaron todo el tiempo".

Sin más explicación, Antonio y Valeria (las personas a cargo de You can dog training) subieron a su auto y se fueron.

Para Adriana, no hay duda: se robaron a Maple porque no hay foto, no hay pruebas de la cremación y ni siquiera sabe en dónde supuestamente se realizó.

"Maple ayudó a destapar un modus operandi en que la gente se roba las mascotas y eso lo hace más increíble todavía; creemos que va a crear un precedente”, dice Adriana ahora que su campaña se ha hecho viral.

Aunque no ha podido encontrar a Maple, no se detiene en su intento por encontrarlo.

"Ese cuento que dijeron las personas que fingían la muerte de una mascota ya no puede ser; se les acabó ese cuento y se los terminó nuestro Maple. “Esto va por maple peor va por muchas otras mascotas para que sean vistos como un ser vivo con derechos”.