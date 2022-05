"Mamá, eres una heroína"; así despide su hija a la maestra que salvó a niños en el tiroteo

"Me sigo diciendo a mí misma que esto no esto no es real", escribió Addy Celeste, hija de Eva Mireles, la matestra de primaria que fue asesinada por proteger a niños durante el tiroreo de Uvalde, Texas.

"Quiero escucharte hablar con nuestros perros con esa voz dulce en las mañanas. Quiero escuchar que me despiertas porque yo sigo apagando el despertador. Quiero abrazarte por última vez y sentir los callos de tus manos porque tu no solamente fuiste una maestra durante el día, sino la más dura entrenadora por las tardes".

En una carta publicada en su cuenta de Twitter, la hija de Mireles contó lo difícil que ha sido aceptar la muerte de su madre.

Mireles ha sido nombrada como una heroína ya que se interpuso entre el asesino y los alumnos para tratar de salvarlos. "Fue asesinada mientras intentaba proteger a sus alumnos", relató la tía de Eva, Lydia Delgado.

La hija de Mireles recordó a su madre con una emotividad que conmovió a los lectores.

"Quiero ver tus tik toks y verlos una y otra vez hasta que papá se canse de nosotras. Quiero enojarme contigo por tonterías y luego reírnos a carcajadas".

El tiroteo de Uvalde ha conmocionado por la crueldad con la que un joven de 18 años asesinó a 19 niños y dos maestros. Y antes había matado a su abuela de un disparo en la cara.

Addy Celeste, en su cara, recalcó que lo que la reconforta es que en adelante, la gente se referirá a su madre como una heroína.

"No sé qué hacer en esta vida sin ti pero voy a cuidar de papá. Cuidaré de nuestros perros y por siempre voy a mencionar tu nombre para que la gente recuerde a Eva Mireles, la mestra de cuarto grado de la Primaria Robb quien por sí misma saltó enfrente de los estudiantes para salvar sus vidas".