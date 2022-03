Madre entregó a su hijo a la Fiscalía en Querétaro: "Estoy deshecha, pero no hay de otra"

Una señora entregó a su hijo a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, pues es uno de los presuntos agresores en el Estadio La Corregidora donde ocurrió un suceso violento en pleno partido de Gallos Blancos ante Atlas.

"Me está rompiendo el corazón, estoy desecha, pero no hay de otra, no hay de otra. Aquí estoy y estoy con él", dijo la madre.

"Ayer fueron a catear mi casa. Él no estaba en mi casa. Pues me dijeron que, los policías, me dijeron que lo más opcional es que si él se comunicaba conmigo, pues que lo entregara para bien de él y bien de nosotros".

En el video difundido por la Fiscalía de Querétaro, la señora relató: "Yo platiqué con él, entonces yo le dije: ¿sabes qué? Le digo, las cosas están así y así. Vámonos. Te voy a llevar a la fiscalía. No me dijo nada. Lo aceptó todo. Me dijo que sí y aquí estamos. Aquí estoy yo".

"Ahora sí que cada persona que tenga datos que sirvan aquí, para nuestros hijos o hijos propios de las personas que a lo mejor están aquí, pues que se acercaran, como lo hice yo", dijo

La Fiscalía invitó a toda persona que tenga datos que ayuden a esta investigación a comunicarse, de manera anónima, al 442 238 7622.



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!