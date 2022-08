Madonna, Danna Paola y todo TikTok baila 'Cumbia buena'... Darwin Perea celebra su éxito

Una exposición de 13 segundos en la cuenta de TikTok de la cantante Madonna viralizó el tema Cumbia buena, interpretado por el Grupo La Cumbia de Darwin Perea a cifras impresionantes. Y de contar con cuatro o cinco videos en el 2020, para estas fechas del 2022, luego de que Madonna subiera su video usando de fondo el tema Cumbia buena, la cuenta de TikTok del grupo tiene ya cerca de cuatro millones de videos.

Madonna, Kylie Jenner, los pilotos de Fórmula 1 como Charles Leclerc y Carlos Sainz, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, los hermanos Zurita, Erika Buenfil, Danna Paola, Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Ha*Ash, Facundo e incluso el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México también se subieron al tren de la Cumbia buena, y provienen de lugares tan lejanos como España, Marruecos, Holanda, la India y Argentina.

“Es un fenómeno a nivel mundial, y todo lo detonó Madonna”.

Darwin Perea no escatima en mostrar el orgullo que siente de ver el éxito de la canción Cumbia buena en una nueva versión de un tema original del maestro colombiano Gilberto Alejandro Durán Díaz, mejor conocido como “el Negro Alejo”, que diera a conocer en 1965 el cantante y compositor Mike Laure y, sin entrar en controversias que define como estériles, Darwin califica como “un éxito de la cumbia poblana y de la cumbia mexicana”, el que ahora hayan volteado los ojos hacia lo que se hace en nuestro país.

El trabajo de Darwin dentro de la música no es nuevo, y cuenta orgulloso a TVyNovelas que desde joven se vio inmiscuido en el movimiento musical en su natal San Andrés Cholula, y posteriormente en la capital del estado de Puebla, de donde es originario: “Yo limpiaba pisos, cargaba bafles, llevaba música a los sonideros, del entonces Distrito Federal, de música poblana para que la tocaran, y si decidí hacer este tema que popularizara Mike Laure en 1965, es porque yo lo vi cantar y me recuerda a mi mamá; además, te adelanto, pienso grabar otros temas de él, como El tabaco mascao”.

Y destaca que de tener 120 mil escuchas en la plataforma de Spotify, tras el boom de su tema, ahora cuentan con más de un millón de oyentes, “y me llena de orgullo saber que estamos arriba de muchos cantantes con mucha más trayectoria”.

“LAS ENVIDIAS SIEMPRE VAN A EXISTIR”

Luego de que explotó la popularidad del grupo de Darwin Perea (Grupo La Cumbia nació en 2004), el músico acepta que las envidias siempre van a existir, y aclara que si bien la canción grabada por ellos no es nueva (pues se hizo en 2016), no había pasado nada, “versiones de Cumbia buena hay muchísimas, no somos los únicos que han grabado este tema, pero el que hayan volteado a ver la canción que nosotros hicimos con nuevos arreglos, se debería ver como un éxito de la cumbia poblana y del movimiento sonidero”.

Y aclaró: “No soy músico de escuela, es más, quizá sea un bueno para nada, y sí, venimos de la nada, pero ya les enseñé a los que sí son músicos cómo se debe trabajar. Desde los 10 años he estado en el ambiente sonidero, he colaborado con los sonidos La Changa, Samurai, Fantasma, y he lanzado temas como Mambo de Puebla, Sólo llorar y La cumbia de los carnavales. En el musical fui parte del equipo técnico, pegando publicidad, pintando bardas, y me considero un músico hecho a base de ching…”.

Al preguntarle dónde ubicaría en este momento a la cumbia poblana, seguro responde: “Antes no nos volteaban a ver. Hoy, estamos en lo más alto. A la cumbia la defino con alegría, como una enorme satisfacción y un triunfo de todos. Recordemos que el género cumbiambero es el más popular, y si venimos de la nada, hoy hemos hecho que volteen a ver el género de cumbia hecho en México".