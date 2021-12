Los memes y risas por error de Lucía Méndez al hablar de vino "tempranillo"

Lucía Méndez nuevamente es tema de conversación en redes sociales y no por el éxito de sus telenovelas o sus escándalos, sino por un error durante una entrevista con Matilde Obregón.

La actriz contó una historia y delató su desconocimiento sobre vinos: "Tu sabes que yo no tomo. Empecé a tomar como tres, cuatro copas de vino tinto: ´Un vinito tinto y ahorita me pongo hasta atrás´. Un vinito muy bueno que me regaló una amiga que es una mujer catadora de vinos increíble y a mí me regaló el vino. Sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho, cuando el alcohol no me sabe a alcohol; y me sabía muy a uva porque era un vino muy joven. Ella me explicó que cuando la uva es joven es menos fuerte”,

Matilde Obregón la interrumpió para indicarle que posiblemente tomó un “tempranillo”, que es un vino que se caracteriza por su poca acidez, y ser amable y sedoso al paladar. Así que le dijo: “Era un tempranillo de seguro”.

Pero Lucía Méndez creyó que se refería a que era muy temprano, por la mañana: "Sí, eran como las 11 de la mañana y dije no, dale, dale, dale. Entonces ya medio jarra me paré y dije: 'Tengo que hacer algo por México'".

Varios influencers, como Chumel Torres, compartió el divertido momento.

En redes sociales no tardaron en surgir los memes y las risas:

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!