Los memes más divertidos tras la reaparición de Steve de 'Las pistas de Blue'

En redes sociales tomó por sorpresa la reaparición de 'Steve', el famoso presentador de 'Las Pistas de Blue', y que desapareció tras influenciar en toda una generación que siente que le ha fallado.

Al menos así lo expresan en los memes decenas de millenials que se conmovieron con la reaparición de Steve, quien celebró a los televidentes que crecieron con él.

"Mírense ustedes, todo lo que han hecho y lo que han logrado en todo este tiempo", dijo Steve, pero su mensaje más allá de celebración, provocó la tristeza de muchos porque no los describe a la perfección.

Te presentamos los mejores memes de algunos internautas que, sin duda, terminaron conmovidos con Steve:

Este regreso se da porque Nickelodeon conmemora los 25 años de su innovadora serie animada Las Pistas de Blue, que estrenó el 8 de septiembre de 1996, con un nostálgico video musical titulado "You Can´t Spell Blue Without YOU”, con la estrella Josh Dela Cruz de Las Pistas de Blue y Tú, y los ex presentadores de la serie animada, Donovan Patton y Steve Burns.

A la celebración musical se sumaron fanáticos de la vida real de varias generaciones que crecieron viendo el show. El video dirigido por Steve Burns, ya está disponible en Nickelodeon y el canal de Nick Jr. y en las redes sociales de Nick Jr.

Las Pistas de Blue ha generado una enorme base de fans en el mundo a lo largo de los años en más de 160 países y más de 20 idiomas. Las Pistas de Blue obtuvo excelentes críticas y altos índices de audiencia por su interactividad única que ayudó a cambiar la forma en que los niños veían la televisión y se ha mantenido como uno de los programas preescolares más populares de todos los tiempos.

