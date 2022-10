Le robaron a su hija en Chapultepec y la encontró 27 años después

Lorena Ramírez nunca perdió la esperanza. Le robaron a su hija Juanita en el Bosque de Chapultepec cuando la menor tenía 3 años y 27 años después, la encontró.

"Fue algo muy triste, duro, me arrancaron parte de mi vida. Nunca dejé de luchar, de creer en Dios. Todos los días le pedía la oportunidad de volverla a ver y se logró", dijo la señora.

Relató en entrevista con el noticiario 'Despierta', que su hija sufrió maltrato y discriminación en la casa donde la criaron. "A ella no la trataban igual y un día se da cuenta de que no es su hija. Ella le pregunta a la señora y ella le dice: 'la verdad yo te encontré en Chapultepec, tus padres ahí te abandonaron; y tú no te llamas Rocío, te llamas Juana Bernal'.

"Ella nos encontró a nosotros", dijo la señora al contar que su hija emprendió la búsqueda en internet de sus verdaderos padres. "En una página encontró 'Se busca a Juana Bernal y fue robada en Chapultepec'", dijo la madre.

"Ella lo publica, lo ve una vecina, me manda la imagen y le digo a una de mis hijas que vea esa publicación. Mi hija le habla, le manda un mensaje y le dice 'yo soy hermana de Juana Bernal, y ella le responde 'yo soy Juana Bernal, busco a mis padres biológicos'".

"Cuando nos volvimos a ver ella me dice 'sí eres mi madre', y yo le dije 'sí eres mi hija'. Faltaba la prueba más difícil, la genética", prueba que resultó con 99.99% de compatibilidad.

Ahora buscará disfrutar de su hija e insistió en que busca justicia. "Esto no puede quedar así, fueron 27 años de sufrimiento, tanto para ella y para mí. Fue maltratada, y si hubiera sido otras las circunstancias, hubiera sido diferente. Pero no, que se haga justicia y la señora que se la robó, que pague por es".

