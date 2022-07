¿Le molestan? Esto opina Julio Iglesias de los MEMES que lo persiguen

Podría decirse que cada día del mes julio tiene uno o varios memes con la imagen del cantante Julio Iglesias, protagonista de una tendencia viral en redes sociales que ya se convirtió en tradición.

El rostro del ídolo español es utilizado en distintas actividades y junto a diversos artefactos para describir el día del mes en cuestión. Para el 3 de julio, por ejemplo, editan fotos del cantante con lentes 3D; para el 6 de julio, editan su rostro con un abdomen marcado para describir "el six (pack) de Julio".

¿Pero todo esto le molesta? Quizá basta recordar declaraciones que Julio Iglesias hizo a la revista ¡Hola! en 2015, en la cual confesó lo que piensa sobre los memes:

“Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos”, aseguró en aquella ocasión. "De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa”, confesó.

Julio Iglesias dijo: “No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre.