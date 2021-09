Laisha Wilkins se defiende de AMLO tras aparecer en el "Quién es quién en las mentiras de la semana"

Durante la conferencia mañanera del 2 de septiembre, Laisha Wilkins apareció como uno de los personajes en redes sociales que "ataca" al presidente Andrés Manuel López Obrador.

La periodista Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección donde se evidencia la publicación de notas falsas que dañan la imagen del gobierno que encabeza AMLO, así mencionó a Laisha:

"...Queremos mostrar que de manera poco común, el correo que se muestra en la biografía contacto@tridenteideas.com es el mismo que aparece en las cuentas verificadas de la actriz Laisha Wilkins, Vampipe, quienes se han caracterizado por ser personajes que constantemente atacan al gobierno y al presidente López Obrador", mencionó.

"Comparten las mismas noticias falsas y hacen nados sincronizados, aquí la dejamos para que investiguen ustedes mismos", sentenció Ana Elizabeth.

Así que Laisha Wilkins no se quedó callada, y primero, lo tomó con humor.

Pero luego se expresó: "Sí quiero aclarar señor presidente @lopezobrador_ , que mi voz es ciudadana, que yo no comparto fakenews, que nadie me paga ni da línea para defender y amar a mi país, que lo he hecho siempre y que lo seguiré haciendo".

